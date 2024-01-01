Зарина Ситдикова На пермский рынок судостроения вышла новая компания Организация занимается строительством яхт Поделиться Твитнуть

На пермский рынок судостроения вышла компания ООО «Яхты Волнаар», занимающаяся строительством прогулочных и спортивных судов. На регистрацию нового общества обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Как отмечает издание, ранее в сервисе «Авито» были опубликованы объявления о продаже готового бизнес-проекта по строительству в Пермском крае моторных яхт под брендом Volnaar. Габариты судна — 8 на 2,6 м, масса — 2,9 т, цена — 8,9 млн руб. Стоимость бизнеса при этом оценивалась в 16 млн руб. В него входили дизайнерский и технический проекты, конструкторская документация, партнёрская сеть, штат из трёх сотрудников. Прогнозируемый период окупаемости составляет 1-1,5 года.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что в этом году на «Пермской судоверфи» начнётся строительство корпуса для производства круизного электросудна «Байкал». Оно предназначено для внутренних водных путей и эксплуатации на одноимённом озере. Сейчас ведётся работа над проектом и закупкой необходимых материалов.

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