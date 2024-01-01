Зарина Ситдикова Прокуратура увидела риски в соблюдении сроков благоустройства долин Егошихи и Данилихи в Перми Ведомство решает вопрос о принятии мер реагирования Поделиться Твитнуть

Прокуратура Перми в ходе проверки мероприятий по благоустройству долин малых рек Егошихи и Данилихи увидела риски в соблюдении подрядной организацией сроков выполнения работ. Об этом сообщается в telegeram-канале «Прокуратура Пермского края».

По информации надзорного органа, проверка проходила с участием представителей администрации Перми и муниципального заказчика. Участники осмотра оценили порядок проведения и объёмы выполненных мероприятий.

«Отмечено наличие рисков невыполнения работ в сроки, установленные договором. По результатам выезда решается вопрос о принятии мер реагирования. Вопрос находится на контроле надзорного органа», — говорится в сообщении.

Как ранее писал «Новый компаньон», сейчас благоустройство экопарка Егошиха в Перми близится к завершению. Официальное открытие общественного пространства запланировано на ноябрь.

Экологическое восстановление долин Егошихи и Данилихи и благоустройство «Черняевского леса» — элементы проекта «Зелёное кольцо». Работы проводятся в рамках реализации государственной программы Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды».

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