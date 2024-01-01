В долине реки Егошихи в Перми зажглись фонари Официально открыть экопарк планируют в ноябре Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Эдуарда Соснина

Благоустройство экопарка Егошиха в Перми близится к завершению. В долине реки уже открылась освещённая тропа от старого трамвайного моста до Северной дамбы. Об этом сообщает глава Перми Эдуард Соснин в своём телеграм-канале.

Освещение в экопарке разработано с учётом минимального воздействия на окружающую природу. Фонари освещают только тропу и излучают мягкий спектр света, не мешая животным.

Дорожки парка изготовлены из прочного оцинкованного металла. Решётчатое покрытие позволяет воде и свету поступать к растениям, а свайная конструкция не нарушает структуру грунта.

Также в экопарке появятся удобные спуски и мостики, визит-центры, смотровые площадки, зоны для отдыха у воды, дождевые сады и система видеонаблюдения.

На данный момент благоустраиваются три участка в долине реки — окрестности м/р Разгуляй и Егошихинского кладбища, Средней дамбы и жилого комплекса «Красные Казармы».

Планируется официальное открытие экопарка в ноябре.

Экологическое восстановление долин Егошихи и Данилихи и благоустройство «Черняевского леса» — элементы проекта «Зелёное кольцо».

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