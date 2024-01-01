Директором «Центральных электрических сетей» в Прикамье стал Александр Лимонов Директором «Чайковских электрических сетей» назначен Артём Порозов Поделиться Твитнуть

Александр Лимонов / фото: Пермэнерго

В филиале ПАО «Россети Урал» — «Пермэнерго» проведены новые кадровые назначения. Директором производственного отделения «Центральные электрические сети» назначен Александр Лимонов, ранее возглавлявший производственное отделение «Чайковские электрические сети». Директором «Чайковских электрических сетей» назначен Артём Порозов, ранее работавший главным инженером «Кунгурских электрических сетей». Об этом сообщили в пресс-службе «Пермэнерго».

Напомним, «Центральные электрические сети» обслуживают территорию части Перми, Пермского МО, Краснокамского, Добрянского, Ильинского и Нытвенского ГО общей площадью 15 тыс. кв. м.

Александр Лимонов работает в отрасли более 20 лет. Трудился электромонтёром, мастером, замначальника Пермского района электрических сетей, начальником Култаевского РЭС, главным инженером Северных электрических сетей «Пермэнерго». В апреле 2023 года был назначен директором ПО «Чайковские электрические сети».

Артём Порозов / фото: Пермэнерго

Стаж Артёма Порозова в энергетике — более 15 лет. Работал в Кунгурских электрических сетях электромонтёром, мастером, начальником службы местной грозозащиты и изоляции, возглавлял Кунгурский городской район электрических сетей. В 2021 году стал главным инженером «Кунгурских электрических сетей».

Александр Лимонов и Артём Порозов приступили к работе в новых должностях с 16 сентября.

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