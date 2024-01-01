В Прикамье после столкновения лодки с нефтяной вышкой погиб человек Ещё трое ранены Поделиться Твитнуть

фото: СК на транспорте

В Пермском крае следственные органы СК на транспорте изучают детали происшествия с лодкой, в результате которого один человек погиб.

Как сообщается в Центральном МСУТ СК России, проводится проверка по факту столкновения лодки с неработающей нефтяной вышкой. Действия капитана судна проверяют по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта при управлении маломерным судном).

Согласно предварительным данным, ночью 15 сентября 2024 года моторная лодка, на борту которой находились четверо взрослых, двигалась по Каме недалеко от д. Зуята, примерно в 250 м от берега, и столкнулась с бетонным основанием законсервированной нефтяной вышки. В результате ЧП погиб мужчина 1977 г.р., трое других получили легкие травмы. Лодка была повреждена, но осталась на плаву.

После завершения проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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