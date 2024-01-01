В Перми закончен ремонт дороги Дружбы Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Перми

Чиновники департамента дорог и благоустройства администрации Перми отчитались о завершении ремонта двух участков дороги Дружбы — от ост. «Лесная поляна» до ост. «Блочная» в Ленинском районе Перми.

Кроме того, отремонтирован участок от км 6+400 до границы с Орджоникидзевским районом в Мотовилихинском районе. Восстановление дорожного полотна выполнено на деньги, выделенные в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Общая протяжённость ремонтируемого участка — более 6 км, а площадь около 54 тыс. кв. м. В ходе ремонта на дорожном объекте уложен новый асфальт на проезжей части, отсыпаны обочины, отремонтированы дорожные знаки и сделана новая разметка.

Всего в этом году должны отремонтировать 12 объектов общей площадью 168 тыс. кв. м.

При этом часть дорог, которые планировалось сделать в этом году, отремонтировали ещё в 2023 году. Также были заключены договоры на ремонт дорог по нацпроекту из списка 2025 года. Некоторые объекты начали делать досрочно.

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