Доля расходов жителей Прикамья на коммуналку превысила 10% В 2023 году пермяки отдавали за ЖКУ более 5 тысяч рублей в месяц Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты РИА выяснили, сколько жители разных российских регионов в 2023 году платили за коммунальное обслуживание домов и какую долю в потребительских расходах составляет эта сумма. Итогом исследования стал соответствующий рейтинг, в котором определились лидеры и аутсайдеры. Пермский край занял в этом списке 67 место.

В нашем регионе жители платят за коммунальные услуги в месяц в среднем около 5597, 3 руб., это 10,7% потребительских расходов среднестатистической семьи региона, говорится в исследовании.

Рейтинг: РИА Новости

Больше всего за такие услуги в прошлом году платили жители Чукотского автономного округа — более 9 тыс. руб., (14%), а меньше всего коммуналка обходилась жителям Астраханской области — около 3,6 тыс. руб. в месяц (6,3%).

Небольшие суммы платят также жители Калмыкии, Дагестана, Севастополя и Кабардино-Балкарии.

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