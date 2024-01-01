Жителя Перми оштрафовали за ложный донос о минировании аэропорта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кировском районном суде Перми вынесен приговор по уголовному делу, касающемуся местного жителя, который сообщил в полицию о гранате в аэропорту.

В ходе следствия выяснилось, что в июле текущего года в дежурную часть полиции поступило анонимное сообщение о человеке с взрывным устройством в аэропорту Большое Савино. На место происшествия незамедлительно была отправлена следственно-оперативная группа, включая кинолога и служебную собаку.

После мероприятий по проверке информации никакого взрывного устройства обнаружено не было, после чего завели уголовное дело о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

Во время следствия был задержан житель Перми, который пояснил, что в тот вечер он распивал алкоголь. Просматривая телевизионную передачу, он ощутил беспокойство из-за участившихся сообщений о взрывах в аэропортах и решил «поднять бдительность» правоохранительных органов, сделав ложное сообщение.

На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и отметил, что не осознавал уголовную ответственность за свои действия.

Как уточняет «Рифей», суд назначил ему штраф 40 тыс. руб.

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