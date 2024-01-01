Строительная компания в Перми выплатила травмированному сотруднику 500 тысяч Для исполнения решения суда пришлось привлекать приставов Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми после мер принудительного воздействия строительно-монтажная компания «Дельта» выплатила 500 тыс. руб. своему работнику, получившему травму на производстве.

Работая слесарем, пермяк выполнял сварочные работы на высоте. Закончив, мужчина двигался к месту спуска по мостикам. На одном из таких мостиков обрушился решётчатый настил, и рабочий рухнул с высоты 6 м, получив переломы конечностей. Суд пришёл к выводу, что работодателю не удалось обеспечить безопасные условия труда в полном объёме, и присудил пострадавшему 500 тыс. руб. в качестве возмещения морального вреда.

Руководство компании было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства. Однако в отведённый законом срок моральный вред выплачен не был. Тогда к должнику была применена штрафная санкция в виде исполнительского сбора, составившего 35 тыс. руб. Кроме того, судебный пристав запретил компании совершать регистрационные действия с транспортными средствами и недвижимостью, а также арестовал расчётные счета организации. Благодаря принятым мерам вся сумма долга была взыскана в полном объёме и перечислена пострадавшему.

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