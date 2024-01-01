Алёна Бронникова Пермская ГК «РИАЛ» останавливает работу своей строительной организации «Строймеханизация» была зарегистрирована в 2015 году Поделиться Твитнуть

В Перми группа компания «РИАЛ» ликвидирует свою организацию, строительного подрядчика ООО «Строймеханизация». Как отмечает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс», решение было принято 13 сентября.

Финансовый директор группы компаний Марина Медведева сообщила изданию, что у холдинга есть четыре разные строительные организации. Если ГК решит вернуться к возведению многоквартирного жилья, зарегистрирует новые юридические лица.

В прошлом году ГК «РИАЛ» также сообщила об уходе с рынка точечной застройки своей компании ООО «Австром».

По данным checko.ru, ООО «Строймеханизация» было создано в 2015 году путём реорганизации одноимённого ЗАО, зарегистрированного в 2005 году. Основной вид деятельности — покупка и продажа собственной недвижимости. Генеральный директор — Андрей Крутихин. Учредителями являются Юрий Борисовец и компания Алексея Пыхтеева «Бизнес-контакт». По итогам прошлого года выручка «Строймеханизации» составила 20,4 млн руб., чистая прибыль — 115,6 млн руб.

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