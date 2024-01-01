Утонувших в пруду брата и сестру похоронят в Прикамье 16 сентября Мальчику было четыре года, девочке семь Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Похороны четырёхлетнего брата и семилетней сестры, которые гуляли без присмотра взрослых и утонули в пруду в с. Бикбарда Куединского округа Пермского края, пройдут 16 сентября, рассказали perm.aif.ru местные жители. «Ребят похоронят в родном селе», — пояснили жители Бикбарды.

Трагедия случилась вечером 13 сентября, когда две девочки семи и шести лет вместе с четырёхлетним братом играли у воды. В какой-то момент они решили прыгнуть с пирса в воду. Семилетняя девочка утонула, а шестилетнюю девочку очевидцам удалось спасти. Позже в водоёме нашли и погибшего мальчика. Следователи СК возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Глава Куединского округа Флорид Бадртдинов на своей странице в соцсетях высказался о происшествии. Чиновник отметил, что эта ситуация «служит горьким напоминанием о том, как важно обеспечивать безопасность детей», и призвал родителей и опекунов всегда внимательно следить за тем, где и с кем находится их ребёнок, не допускать бесконтрольные прогулки вблизи водоёмов.

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