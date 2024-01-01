Под Пермью водитель «Мерседеса» насмерть сбил пешехода 49-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае автомобиль «Мерседес-Бенц» наехал на мужчину 1975 г.р., который переходил дорогу. От полученных травм пешеход скончался. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.

Как уточнили в ведомстве, ДТП случилось в Пермском округе вечером 15 сентября. В 21:10 на подъезде к п. Ачит на автодороге Кострома—Шарья—Киров—Пермь в направлении краевой столицы двигался автомобиль «Мерседес-Бенц», которым управлял мужчина 1974 г.р.

По предварительным данным, на 11 км автодороги водитель наехал на 49-летнего пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости надземного пешеходного перехода.

Пострадавший погиб ещё до приезда экстренных служб.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В связи с происшествием Госавтоинспекция Прикамья убедительно просит пешеходов и водителей быть предельно внимательными на дороге.

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