Для счастья жителям Перми нужно 237 тысяч рублей в месяц Это на 12 тысяч больше, чем полгода назад Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Для счастья жителям Перми необходимо 237 тыс. руб. в месяц. Таковы итоги соцопроса, проведённого сервисом SuperJob среди 500 жителей краевого центра трудоспособного возраста в сентябре 2024 года.

В сравнении с мартом 2024 года, когда эта сумма составляла 225 тыс. руб., и сентябрем 2023 года, где она равнялась 210 тыс., можно наблюдать неуклонную тенденцию к росту. В марте прошлого года счастье оценивалось в 200 тыс. руб.

Среднему россиянину, по данным опроса сентября 2024 года, требуется 250 тыс. руб. в месяц, что на 16% больше по сравнению с мартом 2024 года и на 25% выше, чем годом ранее. Мужчинам для счастья нужно больше денег, чем женщинам (270 и 230 тыс. руб. соответственно). Кроме того, с увеличением возраста респондентов растут и их финансовые ожидания: молодым людям до 24 лет для счастья достаточно 185 тыс., а тем, кто старше 45 лет, требуется 260 тыс.

Среди городов с наивысшими ожиданиями выделяются Москва (276 тыс. руб.), Владивосток (270 тыс.) и Ростов-на-Дону (257 тыс.). Санкт-Петербург находится лишь на 11-м месте (240 тыс.). Самые скромные суммы зафиксированы в Кирове (190 тыс.), Рязани и Кемерово (по 210 тыс.), а также в Ижевске (212 тыс.).

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