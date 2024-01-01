На трассе Ижевск — Пермь погибли два человека В ДТП попали автомобили Hyundai Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В результате столкновения двух иномарок на автодороге Ижевск — Пермь погибли 48-летний и 60-летний мужчина, а пассажирку одного из автомобилей госпитализировали. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Удмуртской Республики

По данным ведомства, 15 сентября около 14:00 на 31 км дороги в Воткинском районе автомобиль Hyundai Tucson, за рулём которого находился 48-летний мужчина, столкнулся с Hyundai Creta, под управлением 60-летнего водителя.

После лобового столкновения водители обоих автомобилей получили смертельные травмы, а 45-летнюю пассажирку Hyundai Tucson отвезли в больницу.

Сейчас полиция выясняет причины ДТП и все обстоятельства автокатастрофы.

Напомним, вечером 14 сентября в Пермском крае водитель самосвала, двигаясь по автодороге Березники—Чкалово, потерял контроль над управлением транспортным средством и врезался в пассажирский автобус, который ехал во встречном направлении. В результате ДТП восемь пассажиров автобуса (среди них одна малолетняя) получили различные травмы. Всем пострадавшим оказали медпомощь.





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