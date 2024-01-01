До 1 октября федеральные льготники Прикамья могут выбрать форму получения соцуслуг В настоящее время их денежный эквивалент составляет почти 1,6 тысячи рублей в месяц Поделиться Твитнуть

Фонд «Дедморозим»

В Отделении Социального фонда Пермского края напомнили, что до 1 октября федеральные льготники могут определиться, как они хотят получать набор социальных услуг (НСУ) с 1 января 2025 года — в натуральной форме или в денежном эквиваленте.

Заявление можно подать через портал Госуслуг, в клиентской службе Отделения или в МФЦ.

По умолчанию НСУ предоставляется гражданам с инвалидностью в натуральном виде, однако они могут впоследствии выбрать, в каком формате получать услуги — в виде льгот или в денежном выражении. Отказаться от натурального НСУ можно как от всего пакета, так и от отдельных его элементов.

Ветераны боевых действий, наоборот, по умолчанию получают НСУ в денежном выражении и могут заявить о желании получать услуги в натуральной форме.

Набор социальных услуг включает медикаменты, санаторные путёвки, бесплатный проезд на пригородных и междугородных маршрутах. В настоящее время денежный эквивалент НСУ составляет 1578,50 руб. в месяц.

В Пермском крае зарегистрировано более 223 тыс. федеральных льготников, из которых 92 тыс. получают НСУ в натуральной форме. Граждане могут менять способ получения НСУ ежегодно. Если человек не хочет менять способ получения набора социальных услуг, то никаких заявлений подавать не нужно: НСУ будет предоставляться в ранее выбранной форме до тех пор, пока человек не изменит своё решение и не подаст новое заявление.





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