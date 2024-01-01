Мошенники похитили деньги у пенсионера из Перми, согласившегося пройти диспансеризацию Ущерб составил 700 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

В Перми 70-летний мужчина стал жертвой мошенников, согласившись пройти диспансеризацию. Об этом сообщает ВЕТТА.

Установлено, что пенсионеру позвонил незнакомый человек и представился врачом. Он предложил пермяку записаться на диспансеризацию, выманил у него коды из СМС-сообщений. После этого мошенники взломали его личный кабинет на «Госуслугах» и сняли все деньги с его банковского счёта.

Всего было похищено 700 тыс. руб. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Пермяков предупреждают, что данный вид мошенничества стал особенно распространённым. О нём стало известно в июле.

Злоумышленники звонят жертвам и представляются сотрудниками поликлиник, приглашают пройти диспансеризацию либо флюорографию, после чего просят подтвердить код из СМС. Код приходит с сайта Госуслуг — это запрос на смену пароля в личном кабинете. После подтверждения кода мошенники получают доступ в личный кабинет, а его истинный владелец этого доступа лишается.

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