Алёна Бронникова Кафе и аттракцион в парке Горького Перми экспертиза признала движимым имуществом Заседание перенесли на конец сентября Поделиться Твитнуть

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В ходе шестого заседания Арбитражного суда Пермского края по делу о самовольных постройках в парке им. Горького в Перми 13 сентября ответчик представил результаты строительной экспертизы, которую провёл за свой счёт. Представитель парка назвал спорные объекты не самовольно возведёнными, а «самовольно реконструированными».

Как сообщает «Эхо Перми», из заключения специалиста следует, что кафе «Халва» и Casa Mia и аттракцион «Дом дракулы» не обладают признаком недвижимости в связи с отсутствием у объектов фундамента и коммунальных коммуникаций.

Представитель администрации города возразил против привлечения к делу результатов данной экспертизы. По мнению мэрии, некоторые объекты построены из газобетонных стен, здания не являются быстроразборными, поэтому их можно отнести к движимому имуществу. Кроме того, аттракцион поставлен на кадастровый учет, то есть является недвижимостью.

Истец ходатайствовал назначить экспертизу безопасности всех спорных объектов, в том числе туалетов и гаража. Департаменты земельных и имущественных отношений заявили, что заключение экспертизы, проведённой за счёт администрации парка, вызывает множество вопросов, и поддержали истца. Краевая прокуратура не выдвинула возражений против приобщения к делу результатов экспертизы.

Чтобы стороны ознакомились с заключениями экспертизы, судебное заседание перенесли на конец сентября.

Администрация Свердловского района утверждает, что кафе, аттракцион, два туалета и гараж были построены без разрешения и могут представлять опасность для здоровья посетителей. Ответчик опровергает эти обвинения. В июле парк предложил передать на баланс муниципалитета общественные туалеты, расположенные за бывшим кинотеатром «Октябрь» и со стороны ул. Сибирской, а также туалет, используемый в качестве гаража. Ответчик также заявил о готовности самостоятельно заказать экспертизу этих объектов. Аттракцион и кафе парк считает движимым имуществом, которое может подлежать сносу с согласования властей.

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