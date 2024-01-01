Арендатор парка Горького хочет передать часть строений администрации Перми Следующее заседание суда состоится в сентябре Поделиться Твитнуть

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В Арбитражном суде Пермского края прошло пятое заседание по делу о незаконных постройках в парке имени Горького. Администрация Свердловского района утверждает, что два кафе «Халва» и Casa Mia, аттракцион «Дом Дракулы», два туалета и гараж были построены без разрешения и могут представлять опасность для здоровья посетителей. В связи с этим чиновники требуют проведения экспертизы. Ответчик опровергает эти обвинения.

Как сообщает «Эхо Перми», на заседании 26 июля парк предложил передать на баланс администрации три строения: общественные туалеты, расположенные за бывшим кинотеатром «Октябрь» и со стороны ул. Сибирской, а также туалет, используемый в качестве гаража. Ответчик также заявил о готовности самостоятельно заказать экспертизу этих объектов.

Что касается остальных трёх спорных построек — аттракциона «Дом Дракулы» и кафе «Халва» и Casa Mia — парк считает их движимым имуществом, которое может подлежать сносу с согласования властей.

Истец попросил время для размышлений по предложению ответчика. Судья решила отложить заседание до сентября.

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