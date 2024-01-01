Алёна Бронникова На следующей неделе в Перми ограничат движение транспорта по улице Есенина Ограничения вводятся на пять дней Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми на следующей неделе введут временные ограничения движения транспорта в микрорайоне Заостровка. Как отмечают в министерстве транспорта Пермского края, причиной стали работы по строительству водоснабжения.

Ограничения вводятся с 00:00 16 сентября до 00:00 21 сентября. Движение будет прекращено по одной полосе на участке ул. Есенина между домами № 9 и 11.

«Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве водоснабжения. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут», — сообщили в ведомстве.

Ранее также стало известно, что в Перми снова закроют проезд на участке ул. Дзержинского от ул. Строителей до ул. Александровской, включая туннель под Транссибирской железнодорожной магистралью. Ограничения продлятся до 05:00 16 сентября.

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