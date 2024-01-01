На пермской эспланаде образовалась большая очередь за бесплатным борщом Приготовлено 2 тысячи порций Поделиться Твитнуть

Сегодня в центре Перми на городской эспланаде выстроилась очередь за борщом «по-пермски». При этом пермяки уже съели первую партию ароматного супа. Об этом сообщает perm.aif.ru.

По данным издания, в честь V Всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису «Легенда» шеф-повар Илья Лазерсон приготовил для пермяков 2 тыс. порция борща. Название «по-пермски» связано с продуктами, которые используются доя приготовления блюда. В частности, вяленая клюква.

Порции всем желающим раздают одноразовых пластиковых стаканчиках.

Фото: Константин Бахарев

Сейчас на главную городскую площадь приехала известная телеведущая Лариса Гузеева. Планируется, что она будет награждать участников конкурса народных рецептов прикамской кухни «Семейный пирог».

Весь день 14 сентября на эспланаде будет работать ярмарка, на которой представлена продукция местных производителей. До 18:00 горожане могут купить мясо, сырные деликатесы, свежие овощи, мёд, сладости, игрушки и сувениры.

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