Алёна Бронникова «Молот» завершил домашнюю серию игр в Перми уверенной победой Пермяки обыграли питерскую «СКА-Неву» Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Пермский хоккейный клуб «Молот» реабилитировался за прошлое поражение и завершил серию домашних матчей ВХЛ уверенной победой над питерским ХК «СКА-Нева». Встреча 13 сентября закончилась со счётом 5:1.

Молотобойцы повели в счёте с первой 20-минутки благодаря шайбам Максима Кицына и Александра Волкова. Во втором периоде ещё два гола забили Игорь Зенчиков и Дмитрий Ябелов. В третьем отрезке игры Ябелов отличился ещё одним голом, а в ворота пермяков залетела дебютная шайба в ВХЛ от Кирилла Шапенкова за «Неву».

«Хорошая игра, хороший настрой был на игру. Ребята — молодцы, благодарны им, что они так отнеслись к крайней домашней игре в этой серии. Мы довольны и двумя очками, и содержанием игры. Хорошо, что победили», — прокомментировал главный тренер «Молота» Юрий Панов.

Следующий матч пермяки проведут на выезде. Серия выездных матчей начнётся 18 сентября с «Омскими Крыльями».

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