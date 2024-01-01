Зарина Ситдикова Пермский «Молот» вновь уступил на домашней арене В четвёртом туре ВХЛ подопечные Юрия Панова проиграли питерскому «Динамо» Поделиться Твитнуть

В четвёртом туре регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги пермский хоккейный клуб «Молот» сыграл на домашней арене с «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Перед матчем команда с берегов Невы шла без поражений, занимая с шестью очками третью строчку турнирной таблицы. «Молот» имел в активе пять очков и занимал восьмое место.

Игра для подопечных Юрия Панова сразу не задалась. В первом периоде в ворота «Молота» было заброшено две шайбы. Вторая двадцатиминутка завершилась вничью со счётом 1:1. В третьем периоде счёт на табло не изменился. В результате победа досталась «Динамо» — 1:3.

После этого успеха команда из Санкт-Петербурга возглавила турнирную таблицу, а «Молот» опустился на девятую строчку.

Домашняя серия игр пермских хоккеистов завершится 13 сентября (0+). В этот день «Молот» примет ещё один питерский клуб «СКА-Нева».

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