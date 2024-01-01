Алёна Бронникова За месяц в Прикамье возвели более тысячи индивидуальных жилых домов По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 12% Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В августе 2024 года Управление Росреестра по Пермскому краю зарегистрировало 1027 индивидуальных жилых домов на земельных участках, которые предназначены для ИЖС, личного подсобного хозяйства, блокированной застройки и ведения садоводства. По данным ведомства, суммарная площадь участков составила 118,7 тыс. кв. м.

По сравнению с июлем 2024 года, количество поставленных на государственный кадастровый учёт объектов в августе выросло на 12%. При этом показатель оказался на 12,4% меньше прошлогоднего (1173 дома площадью 129,2 тыс. кв. м).

Наибольшее количество построенных домов оказалось в Пермском муниципальном округе — 394 дома общей площадью 42,1 тыс. кв. м. Также лидерами по количеству возведённых объектов стали Пермь (89 домов общей площадью 13,4 тыс. кв. м), Краснокамский городской округ (68 домов площадью 7,2 тыс. кв. м), Добрянский городской округ (58 домов, 6,3 тыс. кв. м) и Березники (46 домов, 6 тыс. кв. м).

Отмечается, что чаще всего жители Прикамья используют при возведении домов дерево (33,4%). В приоритете — одноэтажные (50,1% домов) и двухэтажные дома (48,8%).

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