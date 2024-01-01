За июль в Пермском крае построено 917 индивидуальных жилых домов Это больше, чем месяцем ранее Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В июле 2024 года Управлением Росреестра по Пермскому краю было зарегистрировано 917 индивидуальных жилых домов на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Суммарная площадь этих объектов составляет 108 тыс. кв. м, что на 26% больше по сравнению с июнем. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Наибольшее количество построенных домов находится в Пермском муниципальном округе, где возведено 315 жилых строений общей площадью 35 тыс. кв. м. В Перми зарегистрировано 94 дома суммарной площадью около 13 тыс. кв. м. На третьем месте — город Березники, где возведено 54 дома общей площадью 7,4 тыс. квадратов. Также в числе лидеров находятся Краснокамский городской округ с 58 домами и Добрянский городской округ с 51 домом.

Напомним, в июне Управление Росреестра по Пермскому краю зарегистрировало только 757 индивидуальных жилых домов. Этот показатель был на 2,9% ниже, чем в аналогичном месяце прошлого года. Общая площадь нового индивидуального жилья составила 86,3 тыс. кв. м. Лидером по количеству возведённых домов стал Пермский муниципальный округ с 246 постройками площадью 26,8 тыс. кв. м. На втором месте — Пермь, где было построено 92 дома общей площадью 14,9 тыс. кв. м. Далее идут Краснокамский и Добрянский округа.

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