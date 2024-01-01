В Прикамье лидером июня по ИЖС стало село Култаево Общая площадь нового индивидуального жилья превысила 86 тысяч квадратных метров Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В июне 2024 года управление Росреестра по Пермскому краю зарегистрировало 757 индивидуальных жилых домов, расположенных на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личных подсобных хозяйств, блокированной застройки и садоводства. Этот показатель на 2,9% ниже, чем в аналогичном месяце прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Общая площадь нового индивидуального жилья составила 86 270 кв. м. Лидером по количеству возведённых домов стал Пермский муниципальный округ с 246 постройками площадью 26 830 кв. м. На втором месте — Пермь, где построено 92 дома общей площадью 14 858 кв. м. Далее идут Краснокамский и Добрянский округа.

Среди населённых пунктов в лидерах по количеству оформленных в июне индивидуальных жилых домов: с. Култаево Пермского муниципального округа — 28 строений, город Чайковский — 20, д. Мокино (Пермский МО) — 15 домов.

Жители Прикамья предпочитают строить деревянные дома (37,6%), а также из бетонных блоков (20,6%), монолита (6,7%) и кирпича (7,7%). В вопросе этажности 2% застройщиков выбрали трёхэтажные дома, остальные предпочтения разделились примерно поровну между двух- и одноэтажными домами.

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