Алёна Бронникова Останки схимонахини пермского Бахаревского монастыря нашли в Оханске Место захоронения было обнаружено по фотографии Поделиться Твитнуть

В Оханске Пермского края были обнаружены останки схимонахини Марии (в миру Пелагеи Силиной), насельницы Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского монастыря в Перми. Об этом рассказали в пресс-службе Пермской митрополии РПЦ.

«Обретённые честные останки старицы будут перезахоронены на территории Бахаревского женского монастыря, где она и подвизалась вплоть до разгона монастыря в 1921 году. Схимонахиня оставила после себя уникальные воспоминания и свидетельства о духовной жизни Пермской епархии начала XX века и периода гонений на Русскую Церковь», — отметили в митрополии.

Место захоронения было обнаружено благодаря фотографии надмогильного креста, которая была сделана в 70-е годы тайным монахом Виктором (Плешковым), ухаживавшим за могилой продолжительное время. Снимок хранился в личном архиве настоятельницы Пермского Успенского женского монастыря игумении Марии (Воробьёвой). После смерти современников старицы её могила была предана забвению.

Пелагея Ивановна Силина родилась в крестьянской семье в д. Сосновке Оханского уезда Пермской губернии в 1887 году. В 15 лет она пешком отправилась на Белую гору к игумену Варламу (Коноплёву) за благословением, после чего поступила послушницей в Бахаревский монастырь, а в 1911 году игумения Глафира (Казакова) подала рапорт епископу Палладию об облачении Пелагеи в рясофор. В 1919 году архимандрит Хрисанф (Климентьев) тайно постриг её в схиму с именем в честь святой равноапостольной Марии Магдалины. После разгона монастыря схимонахиня вернулась в Оханск, где продолжила миссионерскую деятельность. Скончалась схимонахиня в 1952 году.

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