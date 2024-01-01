В трёх микрорайонах Перми на сутки отключат воду Будут менять задвижки Поделиться Твитнуть

В компании «Новогор-Прикамье» сообщили, что с 9 часов 21 сентября до 11 часов 22 сентября будет отключён участок магистрального водовода диаметром 1 м для ремонтных работ по ул. Академика Веденеева, 100 в Перми.

Отключение производится для замены запорной арматуры, а также строительства и подключения временной водопроводной сети. Это необходимо для последующего капитального ремонта главного водовода.

В три микрорайона города (Молодёжный, Энергетик и Январский) вода не будет поступать в течение суток.

Жителям рекомендуется заранее запастись водой на время проведения работ.

В социальные учреждения микрорайонов будет организована доставка воды автоцистернами. В настоящее время составляется расписание их движения.

Компания приносит извинения за неудобства и просит жителей проявить терпение и понимание в связи с временными трудностями, связанными с отключением воды. Дополнительную информацию можно получить по тел. 068 или 21-00-680.

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