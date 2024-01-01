С 14 сентября в Перми изменится движение автобусов и трамваев Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В департаменте транспорта Перми проинформировали об изменениях в работе трамвайных маршрутов 14 и 15 сентября. В связи с работами, проводимыми рядом с тоннелем на ул. Дзержинского, движение трамваев будет ограничено. Доступ вагонов к депо «Красный Октябрь» будет возможен только в утренние и вечерние часы.

Трамваи №3 не выйдут на линии 14 и 15 сентября. Пассажиров, направляющихся к конечной остановке «Красный Октябрь», просят воспользоваться автобусами, курсирующими по Парковому проспекту.

Также произойдут изменения в расписаниях двух автобусных маршрутов. На маршруте №33 с 14 сентября изменятся часы отправлений в течение дня в связи с изменением дорожной ситуации. На маршруте №15 с 16 сентября планируется увеличить частоту отправлений. Пассажиров просят быть внимательными и следить за обновлённым расписанием.

Ранее в минтрансе сообщали, что в Перми с 00:00 14 сентября до 5:00 16 сентября закрывается проезд на участке ул. Дзержинского от ул. Строителей до ул. Александровской, включая туннель под Транссибирской железнодорожной магистралью.

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