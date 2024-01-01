В СВО погиб военнослужащий из Прикамья Вячеслав Четин Его брат и сын также находятся в зоне спецоперации Поделиться Твитнуть

Фот: администрации Верещагинского округа

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб капитан Вооружённых сил РФ Вячеслав Четин из Верещагино. Он погиб 17 июня. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Вячеслав Четин родился 12 августа 1977 года в д. Нижнее Галино. В 1987 году его семья переехала в Братск Иркутской области. В 1994 году Вячеслав окончил Большеокинскую школу в Братском районе Иркутской области, а в 1999 году — военный авиационный инженерный институт, факультет «Летательных аппаратов».

До 2007 года мужчина служил в Вооружённых силах РФ, а в 2010-м вместе с родителями вернулся обратно на малую родину в Верещагино.

У Вячеслава Четина осталась мама, жена, брат и сын, при этом двое последних тоже принимают участие в СВО.

Администрация Верещагинского округа выразила соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

Церемония прощания и траурный митинг пройдут 16 сентября в 11:00 в Верещагино во Дворце досуга (ДКЖ). В 12:00 состоится отпевание в храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская». Военнослужащего похоронят на шабуровском кладбище на малой родине.

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