Алёна Бронникова Новым замминистра территориального развития Прикамья назначена Ольга Чечиль Её предшественница перешла на работу в администрацию Перми Поделиться Твитнуть

В министерстве территориального развития Пермского края назначили нового заместителя главы ведомства. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на близкий к министерству источник, эту должность заняла начальник управления реализации территориальных проектов Ольга Чечиль.

По данным издания, в новой должности чиновница будет курировать управление социально-экономического развития муниципальных образований. На сайте ведомства изменения пока не отражены.

Её предшественница Оксана Салий проработала на посту замминистра чуть больше года. Эту должность она заняла в мае 2023 года. На этой неделе Салий приступила к работе в администрации Мотовилихинского района Перми в должности замглавы района. Согласно данным сайта мэрии, она курирует вопросы финансово-экономической деятельности администрации, культуры и спорта, общественности и деятельность комиссии по делам несовершеннолетних.





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