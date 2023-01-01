Алёна Бронникова На пост замминистра территориального развития Прикамья назначена Оксана Салий Ранее она работала в администрации Чусовского округа Поделиться Твитнуть

В министерстве территориального развития Пермского края на должность заместителя министра назначена Оксана Салий. Информация опубликована на сайте ведомства.

В обязанности нового замминистра входит руководство управлением социально-экономического развития муниципальных образований, курирование отделов финансирования муниципальных проектов, социально-экономического анализа и поддержки общественного самоуправления. До назначения на новую должность Оксана Салий была заместителем главы Чусовского городского округа и возглавляла финансовое управление администрации муниципалитета.

Ранее пост замглавы краевого минтерразвития покинула Ольга Копытова. Причиной увольнения, по данным СМИ, стал переезд в Москву.





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