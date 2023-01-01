Замминистра территориального развития Прикамья Ольга Копытова покинула должность Поделиться Твитнуть

Администрация Пермского края

Константин Долгановский

Заместитель министра территориального развития Пермского края Ольга Копытова покинула должность, об этом со ссылкой на источник сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». По данным издания, Копытова уволилась из ведомства в связи с переездом в Москву.

Ольга Копытова работала в должности замминистра и начальника управления социально-экономического развития муниципальных образований минтерразвития с 1 июля 2022 года.





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