Замминистра территориального развития Прикамья Ольга Копытова покинула должность
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Заместитель министра территориального развития Пермского края Ольга Копытова покинула должность, об этом со ссылкой на источник сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». По данным издания, Копытова уволилась из ведомства в связи с переездом в Москву.
Ольга Копытова работала в должности замминистра и начальника управления социально-экономического развития муниципальных образований минтерразвития с 1 июля 2022 года.
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