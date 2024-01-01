Средняя предлагаемая зарплата в Прикамье в сентябре выросла до 59 тысяч рублей Это на 40% больше, чем предлагали работодатели год назад Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На начало сентября 2024 года средняя предлагаемая зарплата в Пермском крае составила 59 400 руб., что больше, чем год назад на 40%. Об этом сообщили аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

В пятёрку профессий с наибольшим ростом предложений по зарплате вошли следующие профессиональные области: «Безопасность» (заработок удвоился, достигнув 74 600 руб.), «Рабочий персонал» (+53%, 78 700 руб.), «Транспорт, логистика, перевозки» (+51%, 86 200 руб.), «Строительство, недвижимость» (+49%, 84 тыс. руб.) и «Юристы» (+48%, 46 200 руб.).

Слабый рост зарплат фиксируется в областях «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+5%, 49 380 руб.), «Искусство, развлечения, массмедиа» (+8%, 49 300 руб.), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и «Информационные технологии» (+15%, 90 600 и 61 600 руб. соответственно).

На начало осени самым высоким уровнем зарплат отличилась сфера «Высший и средний менеджмент» (101 200 руб.). За ней следуют «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (90 600 руб.), «Сельское хозяйство» (89 800 руб.), «Добыча сырья» (89 700 руб.) и «Транспорт, логистика, перевозки» (86 200 руб.).

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