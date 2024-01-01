Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Благодаря национальному проекту «Культура» обновилась школа искусств в отдалённом прикамском муниципалитете Поделиться Твитнуть

Пермский край — один из самых активных регионов-участников национального проекта «Культура». Детская школа искусств в с. Юрла — небольшом муниципальном центре Коми-Пермяцкого округа — прекрасный пример того, как много это участие даёт жителям региона.

Активный преподавательский состав и руководство школы работают в рамках сразу двух направлений национального проекта — «Культурная среда» и «Творческие люди».

Благодаря федеральному финансированию по направлению «Культурная среда» национального проекта «Культура», поддержке из бюджета Министерства культуры Пермского края и муниципальному софинансированию школе удалось аккумулировать более 3 млн руб. и приобрести новые музыкальные инструменты: домру и шесть баянов марок «Юпитер-2 Д», «Юпитер-2» и Scandall. Юрлинская школа искусств как раз специализируется на углублённом обучении по классу баяна.

Натурный фонд художественного отделения пополнился чучелами животных. Класс теории музыки был оснащен интерактивной панелью, приобретены учебники и рабочие тетради по сольфеджио. Был проведён ремонт учебных классов.

Другое направление национального проекта «Культура», в котором участвует Юрлинская школа искусств — «Творческие люди». В 2024 году благодаря этой программе директор школы Наталия Мехдиева, преподаватель художественного отделения Татьяна Верхоланцева и преподаватель хореографического отделения Эльвира Корепанова пройдут курсы повышения квалификации.

Педагогический коллектив школы уверен, что реализация таких проектов позволит школе развиваться, а талантливым детям — получать высококлассное дополнительное образование и реализовать свои творческие способности. Результаты уже есть: школа завоевала II место в региональном этапе Общероссийского конкурса детских школ искусств.

Наталья Мехдиева, директор Юрлинской детской школы искусств:

— Мы участвовали в первом туре общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств» и заняли второе место в номинации для сельских школ. Село Юрла находится от краевого центра далеко, и такие мероприятия позволяют нашим педагогам приблизиться к современным культурным ценностям и стандартам, наш творческий коллектив получает опыт, развивается, ещё сильнее верит в свои силы и готовность покорять вершины.

Мы активно участвуем в направлении «Творческие люди» национального проекта «Культура»: все наши преподаватели музыкального, художественного и хореографического отделений прошли курсы повышения квалификации. Мы очень рады, что есть возможность учиться у лучших педагогов нашей страны в лучших учреждениях культуры. Прекрасно, что министерство культуры Пермского края даёт возможность заявить о себе и проявить себя таким небольшим сельским учреждениям, как Юрлинская детская школа искусств.

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