В Прикамье нашли погибшим сотрудника промышленного предприятия Расследование обстоятельств происшествия завершено Поделиться Твитнуть

фото: инспекция труда

Государственная инспекция труда в Пермском крае завершила расследование инцидента, приведшего к гибели работника на АО «Соликамскбумпром». Об этом пишет «Рифей».

Выяснилось, что работник, занимающийся укладкой штабелей, получил задание на смену и отправился к своему рабочему месту. Через какие-то время мужчина пропал. В ходе поисковых работ тело сотрудника было найдено на территории гавани в акватории Боровского затона.

Инспекция труда установила, что рабочий утонул из-за нарушения норм трудового распорядка и дисциплины. На момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он не использовал спасательный жилет, что является грубым нарушением требований охраны труда.

АО «Соликамскбумпром» привлечено к административной ответственности, а материалы расследования направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

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