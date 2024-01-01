Алёна Бронникова Резидент особой экономической зоны «Пермь» выставил на продажу завод Актив оценили в 75 млн рублей Поделиться Твитнуть

особая экономическая зона Осенцы

permkrai.ru

ООО «Пермский завод «Звезда», входящее в уфимскую группу компаний «Уралгазремонт», выставило на продажу актив на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Пермь». Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», объявление на «Авито» было активно около суток 11 сентября.

Резидент ОЭЗ предложил приобрести за 75 млн руб. производственное здание площадью 10 тыс. кв. м, с высотой потолков 12 м на земельном участке, который находится в аренде «Звезды» на срок в 49 лет. При этом можно было рассмотреть два варианта реализации: покупка здания с установкой собственного оборудования за 75 млн руб. или приобретение здания в комплекте со станочным парком и оборудованием за 150 млн руб. В данный момент объявление снято.

Директор «Звезды» отказался комментировать ситуацию. В управляющей компании ОЭЗ о продаже завода «Звезды» не знают, по их данным, проект строительства производства реализуется по плану. По мнению экспертов, на продажу выставлен проект в начальной стадии реализации, строительство здания обойдется в 0,5 млрд руб. Возможной причиной стало резкое подорожание кредитов для бизнеса и рост цен на оборудование. «Звезду» характеризуют положительно.

В декабре 2023 года была одобрена заявка ООО ПЗ «Звезда» на получение статуса резидента ОЭЗ. На участке площадью 2 га компания планировала построить комплекс по изготовлению металлоконструкций и технологического оборудования для строительства нефтегазовых объектов. Объём инвестиций был оценён в 580 млн руб.

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