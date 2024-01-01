В ДТП с двумя мотоциклами в Прикамье пострадали подростки Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Пермскому краю

В Пермском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух мотоциклов, в котором пострадали подростки, сообщает perm.aif.ru, ссылаясь на Госавтоинспекцию Березников.

По информации ведомства, инцидент произошёл 11 сентября на трассе Усолье — Орёл. 13-летний подросток управлял мотоциклом BRZ и двигался в сторону посёлка Орёл. В 15 часов на четвёртом километре трассы он столкнулся с другим мотоциклом, водителем которого был 14-летний мальчик.

«По предварительным данным, 13-летний водитель мотоцикла BRZ не соблюдал необходимую дистанцию до движущегося впереди кроссового мотоцикла KAYO. В результате аварии пострадали оба несовершеннолетних водителя», — сообщили в ГАИ Березников.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование и выясняют все обстоятельства данного происшествия.

Ранее сообщалось, что за первые восемь месяцев 2024 года в регионе зарегистрировано 202 аварии с участием детей, четыре ребёнка погибли.









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