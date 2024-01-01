В Прикамье в августе подешевели услуги и продовольствие Но подросли цены на промтовары Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В августе 2024 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары сложился на уровне 99,97%. Об этом сообщает Пермьстат.

Стоимость товаров в продовольственном секторе потребительского рынка снизилась на 0,5%. В основном дешевела овощная продукция, что обусловлено сезонным фактором. Продолжали дешеветь яйца (на 3,8% — за месяц, на 22,3% — с начала года). На 2-3% уменьшились цены на крупу, вермишель, сосиски, сардельки, мясные консервы, сыры. В то же время заметно подорожали апельсины (на 13,2%), сырокопчёные колбасы (на 8,7%), икра лососевых рыб (на 8,2%). На 3-5% выросли в цене рыбное филе, сливочное масло, йогурты. На 2,5% увеличилась стоимость продукции в сфере общественного питания. В целом с начала года цены на продукты питания выросли на 2,9%

Впервые в текущем году величина индекса потребительских цен на услуги сложилась на уровне менее 100%, составив 99,8%. Это произошло в основном из-за снижения цен на проезд в железнодорожном транспорте (на 16,4%) и авиаперелеты (на 7,4%). Значительно снизилась стоимость экскурсионных услуг по России (на 10,3%) и санаторно-оздоровительных услуг (на 4,1%). В то же время услуги на 11% подорожал зарубежный туризм, на 8,9% выросли тарифы на газоснабжение. В целом с начала года услуги в Прикамье подорожали почти на 10%.

Единственным сектором потребительского рынка, где в августе был отмечен рост цен, стал непродовольственный сектор. Там в среднем товары подорожали на 0,7%. Значительно, на 16,8%, выросли цены на газовое моторное топливо, при этом цены на бензин автомобильный различных марок подросли только на 0,3-2,1%. Активно дорожала продукция группы «садоводство» (на 4,5%), металлическая посуда (на 4,1%), снова поднялась стоимость ювелирных изделий (на 3,4% за месяц и на 23,2% с начала года). В целом же за восемь месяцев непроводовольственные товары в регионе подорожали на 3,4%.

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