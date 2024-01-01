Зарина Ситдикова Суд вынес приговор собиравшемуся поджечь военкомат студенту из Перми Он лишён свободы на четыре года Поделиться Твитнуть

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал 19-летнего студента колледжа предпринимательства и сервиса из Перми виновным к подготовке поджога военкомата и назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь».

Как писал «Новый компаньон», ФСБ задержала молодого человека в сентябре прошлого года. Студент в течение месяца готовил коктейли Молотова и собирался атаковать военкомат по Индустриальному и Дзержинскому районам Перми.

Согласно картотеке дел Центрального окружного военного суда, приговор осуждённому был вынесен 11 сентября. Пермяку были выдвинуты обвинения в терроризме по ч. 1 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 1. ст. 205 УК РФ (совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека).

Из четырёх лет наказания два года и шесть месяцев осуждённый будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

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