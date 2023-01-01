Максим Артамонов В Перми задержали студента по подозрению в подготовке нападения на военкомат Ему грозит статья о покушении на теракт Поделиться Твитнуть

В Перми 14 сентября ФСБ задержала 18-летнего студента колледжа предпринимательства и сервиса по подозрению в подготовке поджога военкомата. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

По данным издания, студент якобы ещё с августа готовил коктейли Молотова и собирался атаковать военкомат по Индустриальному и Дзержинскому районам города. Пока неизвестно, курировал ли кто-то его действия.

Молодому человеку грозит статья о покушении на теракт.

Дозвониться до регионального управления ФСБ по Пермскому краю не удалось — на телефонные звонки не ответили.

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