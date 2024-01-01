В Перми депутаты провели марафон прямых телефонных линий «Дума онлайн» Народные избранники держат на контроле вопросы благоустройства Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермской городской думы

В Перми на базе городского колл-центра состоялся марафон прямых телефонных линий «Дума онлайн». В течение семи часов, с 10:00 до 17:00 депутаты городского парламента отвечали на звонки жителей и сообщения в соцсетях. Всего в ходе общения с жителями поступило 82 вопроса. Наиболее востребованными оказались темы, связанные с благоустройством и ЖКХ.

Жительница Орджоникидзевского района попросила благоустроить часть тротуара по ул. Адмирала Старикова, 15 до детской поликлиники № 3. На этот вопрос ответил депутат Эдуард Гараев. Он пояснил, что взял эту проблему на личный контроль. Депутат обсудит варианты решения вопроса с представителями департамента дорог и благоустройства.

Другая жительница предложила обустроить тротуар у домов по ул. Оршанская,13 и Сестрорецкая,15. Как пояснила первый заместитель председателя гордумы Наталья Мельник, администрации района выделено дополнительное финансирование на благоустройство. За счёт этих средств в четырёх дворах увеличат площади парковок, тротуаров и проездов. Кроме этого, будет сделан тротуар по указанным адресам. Сейчас идут конкурсные процедуры, заключаются контракты. Работы начнутся уже в этом месяце.

К заместителю председателя Пермской городской думы Максиму Спиридонову обратились жители правобережной части Дзержинского района. Они попросили обустроить тротуар от ул. Вагонной до школы №55. Зампред главы рассказал, что он совместно с чиновниками мэрии уже проработал этот вопрос: новый тротуар планируется сделать в этом году.

По словам Спиридонова, в середине сентября подрядчик должен начать работы на участке от улицы Вагонной, далее по улице Заречной, Загуменных и до корпуса школы №55 на улице Лепешинской.

Жители дома по улице Космонавта Беляева, 46 поблагодарили депутата Антона Мелюхина за помощь в обустройстве парковочных карманов во дворе, но сейчас нужно обновить тротуар. По этой дороге, по словам жителей, проходит путь до ближайшей школы. Депутат пообещал взять этот вопрос в работу и учесть при формировании плана по благоустройству.

Подводя итоги общению с пермяками, депутаты отметили, что подобные марафоны полезны для понимания актуальных вопросов и задач. Это позволят оперативно консультировать жителей города и брать в работу озвученные проблемы.

«Мы с помощью прямого общения с гражданами выявляем точечные проблемы, смотрим, что больше всего волнует пермяков. И оперативно связываемся с администрацией, подключаем специалистов для решения вопросов. Механизм рабочий, проверенный на практике и дающий результат», — пояснил спикер гордумы Дмитрий Малютин.

Как ранее писал «Новый компаньон», в Перми в рамках сезона благоустройства ремонтируются дороги, тротуары и дворовые территории, а рядом с жилыми домами появляются новые детские и спортивные площадки. За выполнением всех эти работ вместе с пермяками следят депутаты гордумы.

По словам народных избранников, благоустройство дворов — это важная задача, часть масштабной работы по улучшению городской среды.

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