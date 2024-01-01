В пермских дворах обновляются детские площадки, тротуары и проезды Работы выполняются в рамках программ благоустройства Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермской городской думы

В краевой столице продолжается сезон благоустройства, в рамках которого ремонтируются дороги, тротуары и дворовые территории, рядом с жилыми домами появляются новые детские и спортивные площадки. За выполнением работ вместе с пермяками следят депутаты гордумы.

Так, на территории избирательного округа спикера городского парламента Дмитрия Малютина обустраиваются тротуары и дороги во дворе дома по ул. Качалова, 21 и ул. Мира, 63.

«Благоустройство дворов — важная задача, это часть масштабной работы по улучшению городской среды. Постоянно отслеживаю ремонт дворов в своём избирательном округе, ведь львиная доля наказов от избирателей традиционно касается именно этой сферы. В этом году в работе 11 дворовых территорий округа», — отметил Дмитрий Малютин.

В том же Индустриальном районе обновили и двор по ул. Леонова, 51, где на протяжении нескольких лет была гигантская лужа. Депутат Василий Кузнецов, которого избирали жители этой территории, пояснил, что состояние участка остаётся на контроле, и если возникнут нарекания по качеству выполненных работ, то подрядчик их устранит.

«Мы очень надеемся, что программы софинансирования благоустройства дворов не остановят. Нагорный очень благодарен за такую возможность, и, конечно же, жители благодарны нашему депутату Василию Владимировичу Кузнецову за поддержку», — рассказала председатель ТОС «Нагорный-2» Галина Теплова.

В Свердловском районе депутат Пермской городской думы Николай Булатов рассказал, об обновлении дворов по ул. Льва Шатрова, 29 и 31. Так, за последнее время появилось более 50 мест, где жители могут парковать свои автомобили, обновлены проезды, подходы к домам, обустроена новая детская площадка.

«Немаловажно, что были вынесены все сети, чтобы не получилось, что после ремонта придомовой территории пришли бы ресурсники и начали взрывать асфальт, который только что положили», — отметил депутат.

В Дзержинском районе в округе заместителя председателя гордумы Максима Спиридонова сделали новую детскую площадку по ул. Машинистов, 20/3. Также завершается устройство площадки для игр и по ул. Вагонной, 7. На очереди — установка детской площадки по ул. Сеченова, 9.

На правом берегу Дзержинского района, как и в предыдущие годы, запланирован значительный объём благоустроительных работ. В этом году ведутся работы по обустройству шести тротуаров, трёх детских площадок, четырёх придомовых территорий.

В округе депутата Алексея Раева завершена установка детской площадки во дворе дома № 8 по ул. Мира в Новых Лядах. Как рассказал депутат, на праздник открытия площадки во дворе дома № 8 по ул. Мира собралось много детворы и взрослых.

«Многомодульная площадка пришлась по душе детям. Все модули площадки дети буквально "облепили», — отметил Алексей Раев.

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