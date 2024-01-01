Владельца пермского кафе японской кухни наказали за двусмысленную рекламу За консультацией пришлось обращаться в «Рекламный совет» Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Пермское УФАС завершило рассмотрение дела по признакам нарушения Закона о рекламе в отношении владельцев кафе «KuniOki» на Комсомольском проспекте, 68 в Перми. Напомним, ранее сотрудники антимонопольного ведомства обнаружили рядом с заведением общепита рекламный щит с выражением двусмысленного содержания, которое, как посчитали в УФАС, «может восприниматься русскоязычным населением как бранные слова, а также как слова, содержащие смысловые ассоциации непристойного характера».

Пермское УФАС направило запрос в Ассоциацию маркетинговой индустрии «Рекламный совет» с целью установить, есть ли в этой рекламе бранные слова, непристойные и оскорбительные образы и не нарушают ли они общепринятые нормы и принципы поведения в обществе с точки зрения морали и нравственности.

В результате анализа большинство экспертов сошлись во мнении, что спорная реклама не является непристойной.

Вместе с тем экспертное сообщество обнаружило в рекламе искажённую информацию, которая вводит потребителей в заблуждение. Например, эксперты считают, что написанное латиницей слово «kuni» не является коммерческим обозначением, так как название организации звучит так: «Kuni Oki». И часть названия «куни» воспринимается русскоязычными потребителями как слово с ярко выраженным сексуальным подтекстом. Следовательно, делается вывод, что реклама кафе недостоверна, а открытая апелляция к сексуальным желаниям неприлична.

Учитывая экспертное мнение, Пермское УФАС признало рекламу кафе «KuniOki» ненадлежащей. Владельцу заведения выдано предписание о необходимости прекратить нарушение рекламного законодательства, иначе предпринимателя ждут штрафы.

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