В Прикамье 1320 женщин отказались от абортов после консультаций с психологом Это более 30% от всех пришедших в клиники на прерывание беременности Поделиться Твитнуть

За восемь месяцев 2024 года в Пермском крае 1320 женщин, обратившихся в медицинские организации с целью прервать беременность, отказались от своего намерения после консультаций с психологом. Это 30,1% от всех пришедших в клиники на аборт. Об этом «Новому компаньону» сообщили в минздраве региона.

В ведомстве отметили, что работа в женских консультациях Перми и края медицинских психологов, внедрённая с 2022 года, остаётся одной из эффективных практик, направленных на увеличение рождаемости населения. В обязанности специалистов входит анкетирование и психологическое консультирование каждой женщины, обратившейся за направлением на прерывание беременности.

Доабортное консультирование проводится в том числе в в частных медицинских организациях. При этом некоторые из них, такие как ООО «Клиника Фомина Пермь», полностью отказались от проведения абортов.

Ранее сообщалось, что по данным Пермьстата, за январь-июнь 2024 года в Прикамье регионе родилось 10 765 человек (на 350 человек меньше, чем за АППГ), а умерло 17 506 (+672 к АППГ). Естественная убыль населения составила 6741 человек.

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