За полгода население Прикамья сократилось на 8,2 тысячи человек Ускорилась естественная убыль и миграционный отток Поделиться Твитнуть

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Население в Пермском крае по итогам первой половины 2024 года сократилось на 8270 человек. Об этом сообщает Пермьстат.

Так, за исследуемый период (январь-июнь) в регионе родилось 10 765 человек (на 350 человек меньше, чем за АППГ), а умерло 17 506 (+672 к АППГ). Естественная убыль составила 6741 человек.

Миграционная ситуация в январе-июне 2024 года характеризовалась превышением числа выбывших (26 317) над числом прибывших (24 788). Миграционный отток составил 1529 человек. Для сравнения: за первое полугодие 2023-го миграционный отток был меньше — 1061 человек.

Наиболее значительное число выбывших за пределы Пермского края выбирали для постоянного места жительства отдельные регионы Южного, Приволжского, Северо-Западного, Центрального и Уральского федеральных округов, среди которых к числу наиболее привлекательных территорий можно отнести Краснодарский край, миграционный отток в который составил 280 человек, Удмуртскую Республику (245 чел.), Санкт-Петербург (158 чел.), Московскую область (145 чел.) и Тюменскую область (120 чел.).

В январе-июне 2024 года со странами СНГ сложилось отрицательное сальдо миграции, в то время как с другими зарубежными странами отмечен небольшой миграционный прирост (в основном за счёт притока из Индии).

Напомним, численность населения Пермского края на 1 января 2024 года составляла 2 495 266 человек (городское население — 1 891 219 человек, сельское — 604 047 человек).

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