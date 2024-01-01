В Перми начался демонтаж сразу 26 незаконных торговых объектов Поделиться Твитнуть

Власти Перми заявили о начале сноса 26 незаконных торговых объектов в краевом центре. Речь идёт о палатках, павильонах, шиномонтажах, вендинговых аппаратах и пр. в разных районах города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В частности, там уточнили, что два незаконных нестационарных торговых объекта сносятся на ул. Куйбышева 115/2.

В администрации напомнили, что в Перми утверждена схема размещения НТО и требования к их внешнему облику. Власти ведут системную работу по выявлению самовольно установленных торговых объектов, которые зачастую приводят к перегруженности тротуаров, вытоптанным газонам и оставленному мусору. Также выявляются НТО, которые нарушают архитектурный облик уже сложившейся застройки.

Сначала с нарушителями проводят разъяснительную работу. Если же предприниматели не реагируют, то установленные на муниципальной земле «неправильные» торговые объекты демонтируют.

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