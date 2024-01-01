В Прикамье бывшего вице-мэра исключили из «Единой России» после пьяного ДТП «Подобным действиям нет места в партии!» — заявили в «ЕР» Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ТГ-канала "Погоны и галстуки"

В четверг, 12 сентября, состоялось экстренное заседание политического совета местного отделения партии «Единая Россия» Чусовского городского округа Пермского края, на котором единогласным решением из рядов партии исключена Татьяна Южакова, экс-заместитель главы Чусового по социальной политике. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Причиной для такого решения партийцев стало поведение Южаковой: находясь в состоянии алкогольного опьянения, она села за руль своего автомобиля и стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. «Подобным действиям нет места в партии!» — заявили в «ЕР».

Первый замсекретаря реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев поддержал решение однопартийцев из Чусового.

«Политическое лидерство накладывает повышенные требования на каждого из нас. Кодекс этических норм партии, которые обязательны для всех членов и сторонников партии, обязывает нас придерживаться принципа личной скромности и сдержанности в обществе. Мы должны быть требовательны к себе, к своей ежедневной работе, к своей репутации», — заявил он.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.