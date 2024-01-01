В Прикамье пьяная чиновница протаранила несколько машин По данным СМИ, виновницей ДТП стала замглавы Чусового Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ТГ-канала "Погоны и галстуки"

В Чусовом пьяная чиновница, выезжая задним ходом из двора, наехала на два припаркованных автомобиля. Полиция составила в отношении неё протокол об административном правонарушении по ста. «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». Материалы уже направлены в суд. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГУ МВД России по Пермском краю.

Изначально видео, на котором запечатлены кадры задержания виновницы ДТП, опубликовал телеграм-канал «Погоны и галстуки». На видео записи инспекторы Госавтоинспекции дали женщине алкотестер, чтобы проверить, пьяна ли она. Однако женщина с трудом берёт его в руки.

По данным СМИ, за рулём была заместитель мэра Чусового, куратор социальный сферы Татьяна Ужакова. Сообщалось, что её уволили из администрации «задним числом». Официальных комментариев власти Чусового пока не давали.

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