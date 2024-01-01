Экс-главу минздрава из Перми осудили на 18 лет за взятки
Яков Сандаков также выплатит 80 млн рублей
В Иркутске суд признан бывшего министра здравоохранения региона, уроженца Перми и выпускника Пермской медакадемии виновным в получении взяток и злоупотреблении полномочиями. Экс-чиновника приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, суд обязал его выплатить штраф в размере 80 млн руб. У Сандакова конфисковали квартиру, которую он купил за счёт взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Как установил суд, в декабре 2021 года чиновник получил от руководителя подведомственной минздраву организации часть взятки в размере 1 млн руб. за назначение определенного лица на должность главврача больницы.
Затем, в феврале 2022 года, Сандаков получил от коммерсантов 7 млн руб. за предоставление конкурентных преимуществ при проведении аукциона по закупке медицинского оборудования для нужд медорганизаций. Для легализации полученных денег чиновник занялся махинациями с ценными бумагами и купил квартиру в Москве.
Фирма, которой было предоставлено преимущество на аукционе, поставила в больницу оборудование по завышенной рыночной стоимости более чем на 14 млн руб. Деньгами Сандаков и сообщники распорядились по своему усмотрению.
Суд также установил, что во время замещения должности министра здравоохранения Сандаков не предоставлял необходимые лекарства и медизделия детям-инвалидам. По этому эпизоду уголовное преследование в отношении него было прекращено в связи с истечением сроков давности.
К уголовной ответственности также привлекли представителей аффилированной коммерческой организации. Они признали вину в полном объёме и погасили ущерб.
Руководителей коммерческой организации признаны судом виновными в мошенничестве. Коммерческого директора приговорили к 4 годам колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб., а директора фирмы лишили свободы на 4,5 года колонии общего режима со штрафом 900 тыс. руб.
Напомним, в конце августа во время суда Яков Сандаков попросился на СВО.
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