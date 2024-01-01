Обвиняемый во взятках экс-глава минздрава из Перми попросился на СВО Суд отклонил ходатайство Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

В Иркутске продолжается суд над бывшим главой областного минздрава Яковом Сандаковым. На заседании 27 августа уроженец Перми и выпускник Пермской медакадемии попросился на СВО, об этом пишет издание IRCITY.RU.

Сандаков стал министром в Иркутской области в ноябре 2020 года, в конце 2021-го пермяк покинул пост, потом его обвинили во взятках и превышении полномочий, а в ноябре 2022-го задержали и почти на год отправили в СИЗО. Сейчас экс-министр находится под домашним арестом.

На суде адвокат Сандакова объявил о желании подзащитного подписать контракт с минобороны и отправиться в роту обеспечения на должность водителя. «Его знания в области медицины позволят спасти жизни раненых военнослужащих», — подчеркнул защитник.

Сторона обвинения выступила против. Суд, выслушав мнение сторон, решил отклонить ходатайство и продолжить процесс.

Издание 59.ru напоминает, что один из эпизодов, который вменяется экс-министру в вину, связан с закупками эндоскопов для больниц Иркутской области: по данным следствия, министру перевели 7 млн руб. за помощь в заключении контракта с определённой фирмой. Еще 3 млн должны были достаться одному из предполагаемых подельников Сандакова — пермскому бизнесмену Яну Дацковскому. Следователи говорят, что Дацковский был посредником между чиновником и руководством фирмы, поставлявшей эндоскопы, — самарской компанией «Эндомаркет».

Ещё одну взятку, как считает следствие, Сандаков получил за назначение «правильного» главного врача Иркутского онкологического диспансера.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.